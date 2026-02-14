El periodista Quique Felman fue liberado en Miami

El periodista deportivo Enrique «Quique» Felman, investigado por presunto lavado de activos en Miami, recuperó la libertad tras estar demorado en Estados Unidos y se espera que regrese a la Argentina este domingo. El caso que generó altísima repercusión en los medios también tiene como sospechados a varios ex futbolistas, algunos de los cuales serían ex integrantes de la selección argentina, pero sus nombres todavía no trascendieron.

Felman permaneció demorado en el marco de una investigación judicial por presunto lavado de activos. También se menciona una transferencia millonaria sobre la cual la Justicia estadounidense había puesto la lupa, relacionada con los llamados negocios paralelos de Felman como «promotor» de un casino en Las Vegas. La fiscalía norteamericana había iniciado la pesquisa para determinar la legalidad de esos movimientos de dinero.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el abogado de Felman presentó documentación respaldatoria para justificar los movimientos de dinero observados por las autoridades de Estados Unidos, lo que habría sido clave para que recuperara la libertad. A pesar de ello, se mantendría el proceso administrativo en curso.

Con la resolución favorable a su situación provisional, se espera que Felman aterrice en Buenos Aires este domingo. Desde su entorno se adelantó que el comunicador «vuelve mañana» y que planea retomar «sus tareas habituales en el canal deportivo en lo inmediato», una señal de que pretende volver a la rutina laboral.

Si bien la liberación representa un alivio temporal para Felman y su círculo, la investigación por presunto lavado de activos aún podría avanzar en instancias administrativas o judiciales en Estados Unidos, por lo que la causa no estaría cerrada.

Es que la lupa de la Justicia estadounidense se habría posado sobre un llamativo movimiento financiero. Los investigadores habrían detectado una transferencia por un millón de dólares hacia una cuenta vinculada a Felman. La maniobra bajo sospecha habría operado de la siguiente manera: el periodista se habría quedado con una comisión de US$ 20.000, mientras los US$ 980.000 restantes habrían sido reenviados o devueltos a una tercera cuenta.

fuente:diariochaco