El Papa pidió frenar la violencia en Medio Oriente «antes de un abismo irreparable»

Tras el rezo del Ángelus en el Vaticano, León XIV llamó a las partes involucradas en el conflicto a retomar el diálogo y sostuvo que la paz «no se construye con amenazas ni con armas».

El papa León XIV se pronunció este domingo sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente y pidió detener la violencia tras los recientes ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Luego del rezo del Ángelus ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el sumo pontífice instó a las partes a actuar con responsabilidad. «Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable», expresó.

El mensaje papal se produjo después de que Estados Unidos e Israel atacaran objetivos en Irán, lo que derivó en una respuesta con bombardeos sobre territorio israelí. En las últimas horas, la ofensiva dejó al menos siete muertos en Israel, según confirmaron los servicios de emergencia. La mayoría de las víctimas se registraron en Beit Shamesh, mientras que otra persona falleció en Tel Aviv tras el impacto de un misil en un edificio residencial.

León XIV subrayó que «la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte», sino a través de un «diálogo razonable, sincero y responsable». En ese sentido, pidió que la diplomacia recupere protagonismo en la región.

En paralelo, el conflicto sumó nuevas declaraciones desde Irán. El presidente Masud Pezeshkian afirmó que su país considera un «deber y derecho legítimo» vengar la muerte del líder supremo Alí Jamenei, ocurrida durante los ataques recientes. La tensión continúa en aumento mientras la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos.

Fuente:datachaco