¿El otoño empieza el 21 de marzo? La fecha exacta para 2026.

El fenómeno astronómico conocido como equinoccio marcará el inicio del otoño en la Argentina el 20 de marzo a las 11.46, cuando el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en todo el planeta.

A medida que avanza el verano, muchas personas comienzan a preguntarse cuándo llegará el otoño en la Argentina. La nueva estación, caracterizada por un descenso gradual de las temperaturas y por el cambio de color de las hojas de los árboles hacia tonos amarillos y anaranjados, tiene una fecha de inicio determinada por un fenómeno astronómico.

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval, el otoño de 2026 comenzará el 20 de marzo a las 11.46 de la Hora Oficial Argentina , momento en el que se producirá el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Este evento marca el final del verano y el inicio de la nueva estación en el país y en toda la región austral del planeta.

El otoño se extenderá hasta el 21 de junio , fecha en la que tendrá lugar el comienzo del invierno.

Qué es el equinoccio

El cambio de estación ocurre a partir de un fenómeno astronómico conocido como Equinoccio. En ese momento, los rayos del Sol inciden de manera perpendicular sobre la línea del ecuador terrestre.

Este posicionamiento provoca que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en todo el planeta, con alrededor de 12 horas de luz y 12 de oscuridad.

El término equinoccio proviene del latín y significa literalmente «noche igual», en referencia a ese equilibrio entre las horas de día y de noche que se produce dos veces al año.

Durante este fenómeno, la línea que divide la zona iluminada de la Tierra de la zona en sombra —conocida como terminador— pasa prácticamente por los polos norte y sur. Como consecuencia, todos los puntos del planeta reciben una cantidad similar de luz solar durante esa jornada.

La diferencia con el solsticio

El equinoccio no es el único evento astronómico que define el cambio de estaciones. También existen los Solsticio, que marcan la llegada del verano y del invierno.

A diferencia del equinoccio, durante el solsticio el Sol alcanza su máxima distancia respecto del ecuador terrestre. Esto genera el día más largo o el más corto del año, dependiendo del hemisferio y de la estación.

En el hemisferio sur, el solsticio de junio da inicio al invierno, mientras que el de diciembre marca el comienzo del verano. Estos eventos también explican por qué durante el verano los días son más largos y durante el invierno más cortos.

Con el equinoccio de marzo, entonces, el calendario astronómico dará paso a una nueva etapa del año marcada por temperaturas más templadas y paisajes que comienzan a transformarse con los colores característicos del otoño.

Fuente:datachaco