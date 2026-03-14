El Municipio declaró Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural de Sáenz Peña al edificio del Ex Hotel Sarmiento

En un emotivo acto realizado frente al edificio ubicado sobre avenida Sarmiento al 167, avenida 1 entre 4 y 6 del centro, el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña declaró Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural al emblemático Ex Hotel Sarmiento, un espacio profundamente ligado a la historia y a la memoria colectiva de la ciudad.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini, acompañado por funcionarios municipales y de localidades vecinas, el diputado nacional Gerardo Cipolini, representantes de instituciones y vecinos.

También participaron integrantes de la familia fundadora del histórico establecimiento, entre ellos Ángela Teresa Kaliniuk, hija de los pioneros Juan Kaliniuk y Sofía Kubizyn, acompañada por su esposo Jorge Lasgoity, además de nietos y bisnietos de la familia.

Durante el acto se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa junto al actual propietario del edificio, Juan Carlos Genero, y familiares de los fundadores, en reconocimiento a este sitio que durante décadas fue un punto de encuentro para vecinos, trabajadores ferroviarios y viajeros.

Una historia de inmigrantes y trabajo

El Restaurante y Hospedaje Sarmiento fue fundado por Juan Kaliniuk y Sofía Kubizyn, inmigrantes de origen ucraniano que llegaron al Chaco luego de la Primera Guerra Mundial y que, tras años de trabajo en la región, se radicaron definitivamente en Sáenz Peña.

Desde allí construyeron un espacio que fue mucho más que un comercio. El lugar ofrecía comida y alojamiento, principalmente a empleados del ferrocarril, y se convirtió en un punto de encuentro social de la ciudad.

Al hacer uso de la palabra, Ángela Teresa Kaliniuk, hija de los fundadores, expresó la profunda emoción de la familia por este reconocimiento y destacó el legado de trabajo y valores transmitidos por sus padres.

“No vengo a dar un discurso, vengo a dar gracias por nuestro origen y por nuestra identidad en Presidencia Roque Sáenz Peña”, señaló, recordando la historia de la familia y el esfuerzo de los inmigrantes que llegaron al Chaco para construir un futuro.

En su relato recordó que el restaurante era un lugar donde todos trabajaban desde pequeños:

“Nadie podía estar de brazos cruzados. Aprendimos desde lavar los pisos hasta atender detrás del mostrador”, evocó, destacando la cultura del trabajo y la unión familiar como valores fundamentales transmitidos por sus padres.

También destacó el carácter social del lugar, donde se mezclaban culturas y tradiciones:

“En este salón se mezclaban las polcas ucranianas con los chamamés, porque mi papá también aprendió el guaraní para comunicarse con la gente del lugar”.

Ángela Kaliniuk subrayó además que ese espíritu familiar dio origen a una extensa descendencia: 13 nietos, 28 bisnietos y más de una decena de tataranietos, hoy radicados en distintas provincias del país.

Por su parte, el diputado nacional Gerardo Cipolini destacó la importancia de preservar los edificios que forman parte de la historia local.

“Nos parece importante que los pueblos respeten su pasado, y el pasado edilicio habla muy bien de quienes construyeron la ciudad”, expresó.

Además recordó que el Ex Hotel Sarmiento se encontraba en uno de los sectores más importantes de la ciudad en sus primeros años, sobre la que fue la primera calle de Sáenz Peña, frente al movimiento del ferrocarril y de los primeros comercios que surgieron junto a las vías.

El actual propietario del inmueble, Juan Carlos Genero, también compartió detalles históricos del lugar y relató que la propiedad fue adquirida por Juan Kaliniuk en la década del 40, destacando que gran parte de la construcción original se mantiene intacta hasta la actualidad.

“La construcción actual es exactamente la que figura en los planos presentados en 1947, y muchas de sus partes siguen igual que en aquella época”, explicó, señalando que el edificio conserva elementos originales como el cielorraso, las aberturas y parte de la estructura.

Genero también remarcó el compromiso asumido para preservar el lugar:

“Una de las condiciones que siempre puse fue que no se podía modificar el edificio, justamente por el valor histórico que tiene”.

La declaración del Ex Hotel Sarmiento como Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural representa un reconocimiento a la historia de las familias inmigrantes que contribuyeron al crecimiento de la ciudad y reafirma el compromiso del municipio con la preservación del patrimonio local.