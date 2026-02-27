El municipio de Sáenz Peña paga la ayuda escolar con 50% de aumento

Este viernes 27 de febrero se concretará el pago de la ayuda escolar a los empleados de planta del municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, con el 50% de incremento de dicho beneficio.

En tal sentido se informó que la ayuda escolar pasó de $40.000 a $60.000 por hijo en edad escolar y será de $240.000 para hijos con discapacidad. El pago se realiza días antes del inicio del ciclo lectivo 2026.

Se debe destacar el diálogo existente entre el municipio y los gremios por lo cual es posible ir mejorando las condiciones de los trabajadores municipales. De esta forma, el intendente Bruno Cipolini demuestra su compromiso con los trabajadores del municipio abonando la ayuda escolar antes del inicio de clases.