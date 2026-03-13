sábado, marzo 14, 2026
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El ministro Matkovich representará al Chaco en el Consejo Nacional de Seguridad del Interior

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, participará del 1° Consejo de Seguridad Interior 2026, que se realizará los días 15 y 16 de marzo. Se trata del principal ámbito de coordinación entre el Gobierno nacional y los ministros de Seguridad de todas las provincias del país.

En ese marco, el titular de la cartera de Seguridad del Chaco expondrá ante sus pares y autoridades nacionales un balance de los resultados alcanzados por la provincia en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y los delitos conexos. En su presentación, en la ciudad de Córdoba, destacará el trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales, federales y el Poder Judicial, en línea con las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador Leandro Zdero.

Durante el encuentro, Matkovich también planteará la necesidad de avanzar en financiamiento nacional destinado a la refacción y adecuación de institutos o centros especializados para el cumplimiento de medidas socioeducativas, en el marco de la Ley de Pena Juvenil (Ley 27.801), así como para la implementación de los programas y tratamientos previstos por esta normativa.

Otro de los puntos que el ministro llevará al Consejo será la propuesta de que los bienes decomisados provenientes del delito regresen a la sociedad a través de obras, servicios y asistencia a comedores y establecimientos educativos, fortaleciendo así el impacto social de las políticas de seguridad.

Asimismo, se abordarán estrategias para fortalecer la lucha contra la trata de personas, incluyendo la posibilidad de adherir a un protocolo nacional para investigar desapariciones vinculadas a este delito y mejorar la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad del país.

En el encuentro también se impulsará la creación de un Consejo Federal para coordinar entre Nación y provincias la investigación de delitos económicos vinculados al crimen organizado. El objetivo es detectar y prevenir maniobras como lavado de dinero, fraude financiero, evasión vinculada al crimen organizado, financiamiento del narcotráfico, tráfico de bienes ilegales y otros delitos económicos complejos.

Desde el Ministerio de Seguridad del Chaco remarcaron que estas iniciativas buscan fortalecer las herramientas de investigación y cooperación entre las distintas jurisdicciones del país, apuntando a afectar las estructuras económicas y financieras que sostienen al crimen organizado.

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