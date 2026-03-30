El martes inicia el pago de sueldos para empleados de la administración pública

El Gobierno provincial inicia el esquema de haberes de marzo, con acreditaciones escalonadas para pasivos y trabajadores en actividad.

El Gobierno provincial informó el esquema de acreditación de haberes para trabajadores activos y pasivos de la administración pública, que comenzará este martes 31 de marzo.

Según se detalló, el sector pasivo tendrá acreditados sus sueldos ese día, disponibles para su retiro a través de cajeros automáticos a partir de las 21 horas, y al día siguiente por ventanilla. En tanto, los trabajadores activos percibirán sus haberes el miércoles 1 de abril, también con acreditación en cajeros automáticos desde las 21.

«Se garantiza el cumplimiento del cronograma salarial en tiempo y forma para todos los trabajadores y los jubilados de la administración pública provincial», afirmaron desde el Gobierno.