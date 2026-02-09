El instituto del deporte presentó el torneo “Norte Grande” de handball indoor

La competencia, organizada por el Instituto del Deporte Chaqueño contará con la participación de 8 equipos masculinos y 6 femeninos, totalizando aproximadamente 250 jugadores. El acto de apertura se llevará a cabo este viernes 13, a las 19.30 horas, momento en el que se disputarán los primeros partidos. La actividad continuará durante el sábado 14 y finalizará el domingo 15.

Este lunes, el Instituto del Deporte Chaqueño presentó oficialmente el Torneo de Handball Indoor “Norte Grande”, que se disputará este fin de semana en el Complejo Deportivo “Jaime Zapata” de la ciudad de Resistencia, con la participación de delegaciones de cinco provincias del país.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa encabezada por el presidente del IDCH, Fabio Vázquez, quien destacó la importancia de este evento deportivo que reunirá a equipos de Chaco, Corrientes, Tucumán, Salta y Santiago del Estero. “Esto forma parte de una planificación de distintos eventos que llevaremos a cabo este año para impulsar el deporte social”, señaló el funcionario, remarcando además que la inscripción al torneo es gratuita.

Por su parte, César Nikisch, uno de los organizadores del evento, resaltó la relevancia de esta iniciativa destinada a fortalecer el deporte social en la región. Asimismo, explicó que si bien en esta edición el torneo está dirigido a la categoría Primera, el objetivo a futuro es avanzar con la incorporación de categorías inferiores. Los encuentros se desarrollarán tanto en el Microestadio del Polideportivo “Jaime Zapata” como en las canchas al aire libre del complejo.

Desde el Instituto del Deporte Chaqueño agradecieron el acompañamiento y la colaboración de distintos organismos y personas que hicieron posible la realización de este evento. En ese sentido, destacaron el apoyo del Gobernador Leandro Zdero, también de Lotería Chaqueña, la Junta Promotora Fontana Libre, la Asociación Civil “Creciendo Comunidad”, la concejal Elsa Leiva de Fontana y al ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez.