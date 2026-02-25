El Gran Chaco Americano estuvo en la agenda del Comité de Seguimiento para América Latina

En el marco de la Semana del Gran Chaco Americano en la Unión Europea, el 24 de febrero de 2026, la región fue protagonista en Bruselas, durante el «Diálogo con el Comité de Seguimiento para América Latina del CESE: El Gran Chaco Americano en foco», realizado en el Comité Económico y Social Europeo.

La jornada fue coordinada por Redes Chaco junto al Comité, en el marco del proyecto Impacto Verde, iniciativa financiada por la Unión Europea e implementada por un consorcio de seis organizaciones del capítulo argentino de la plataforma (Fundación Avina, Fundación Gran Chaco, Fundación ProYungas, Fundación Pronorte, ACDI y Asociación Franciscana Pata Pila).

El objetivo fue posicionar al Gran Chaco Americano dentro de la agenda UE–América Latina, conectando la política pública europea con experiencias concretas del territorio chaqueño en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.

El diálogo se estructuró en tres paneles temáticos:

Acuerdo UE–Mercosur: beneficios para las personas y los territorios.

El primer panel analizó cómo el Acuerdo puede generar beneficios tangibles para las economías locales, promoviendo comercio e inversión con protección ambiental y bienestar comunitario a lo largo de las cadenas de valor UE–América Latina.

Fue moderado por John Comer, miembro del CESE y presidente del Comité de Seguimiento para América Latina, y contó con la participación de autoridades diplomáticas, comerciales y referentes técnicos, entre ellos, Alejandro Brown, presidente y director ejecutivo de Fundación ProYungas.

En este marco, Alejandro Brown, en representación del trabajo territorial vinculado a Argentina Sustentable dentro de Impacto Verde, subrayó el rol estratégico del Norte Grande: «El Norte Grande representa aproximadamente el 30% del territorio argentino, pero allí ocurre el 90% de la expansión agropecuaria del país. El futuro de la Argentina está profundamente ligado a cómo desarrollamos esta región: puede ser una gran oportunidad o un cinturón de plomo. Ese es el gran dilema».

Brawn remarcó que, pese a concentrar el 20% de la población, el Norte Grande explica apenas el 10% de las exportaciones, lo que evidencia el desafío de agregar valor, fortalecer competitividad y evitar modelos extractivos sin desarrollo territorial.

Minerales para la transición ecológica: diligencia debida y abastecimiento responsable en el contexto de la Estrategia de Inversión Global Gateway.

El segundo debate abordó los impactos de la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y del Reglamento de la UE sobre las cadenas de suministro de minerales críticos y su incidencia en el norte argentino. Se destacó que estos marcos pueden aportar mayor previsibilidad para la inversión, fortalecer estándares laborales y ambientales y consolidar una licencia social de operación de largo plazo.

Participaron representantes del CESE, de la Comisión Europea (DG INTPA), de Naciones Unidas (OHCHR), del Banco Europeo de Inversión, del sector minero y una representación indígena del Gran Chaco Americano.

Migración inducida por el clima: preparación y adaptación.

El tercer panel, moderado por Liliana Paniagua, secretaria Ejecutiva de Redes Chaco, abordó cómo sequías, olas de calor, incendios, inundaciones y degradación de ecosistemas, están influyendo en la movilidad humana en el Gran Chaco Americano.

Participaron miembros del CESE, especialistas en migración internacional, representantes de DG CLIMA y el presidente y fundador de la Asociación Franciscana Pata Pila, Diego Bustamante.

Liliana Paniagua destacó la importancia de que Europa escuche al territorio: «El Gran Chaco Americano no es solo un reservorio de biodiversidad. Es un territorio vivo que también ofrece soluciones concretas para la transición verde y la resiliencia climática. Agradecemos a la Unión Europea por abrir este espacio de diálogo y poner el foco en nuestras oportunidades y valores ambientales y culturales».

La secretaria ejecutiva presentó además la plataforma multiactor Redes Chaco como un espacio clave para la articulación entre sociedad civil, sector privado y gobiernos en la construcción de políticas públicas regionales.

LA ACCIÓN COMUNITARIA COMO MOTOR DE CAMBIO

En su intervención, Diego Bustamante puso el acento en la dimensión humana y territorial de la crisis climática: «La participación activa de la sociedad civil, la cooperación y los gobiernos es fundamental para generar cambios positivos. La empatía y la acción comprometida son las claves para transformar las condiciones sociales y ambientales».

Bustamante advirtió además sobre la fragilidad del sistema tras las emergencias: «Cuando llega la sequía o el desastre, la ayuda aparece. Pero cuando el agua vuelve y la emergencia parece superada, el territorio queda herido. El desafío es sostener la reconstrucción. La recuperación ecológica y social necesita continuidad y compromiso a largo plazo».

Durante la jornada, John Comer, presidente del Comité de Seguimiento para América Latina del CESE, felicitó a Redes Chaco por su capacidad de articulación territorial y por acercar una agenda concreta, basada en evidencia y experiencias locales, al debate birregional.

Además de los paneles, el evento incluyó una exposición fotográfica dedicada al Norte Grande de Argentina con su corazón en el Gran Chaco Americano, disponible del 23 al 26 de febrero en el CESE y la experiencia inmersiva «Gran Chaco Americano 360°», que permitió explorar paisajes y culturas del bioma mediante realidad virtual.