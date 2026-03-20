El Gobierno y NBCH aclararon que no impulsan proyecto de refinanciación de deudas

Por otro lado, ratificaron la vigencia del Régimen de Consolidación de Deudas, previamente lanzado por NBCH, al cual accedieron más de 10 mil personas.

Desde el Nuevo Banco del Chaco S.A. y el Gobierno aclararon mediante un comunicado a la ciudadanía que «no avalan ni impulsan ningún proyecto de ley vinculado a la refinanciación de deudas de los hogares chaqueños».

En ese sentido, ratificaron la plena vigencia del Régimen de Consolidación de Deudas oportunamente lanzado por el Nuevo Banco del Chaco y que actualmente se encuentra vigente al cual ya han accedido más de 10.000 personas destinado a todos los empleados públicos provinciales, tanto del sector activo como del sector pasivo, con las condiciones, beneficios y plazos ya comunicados oficialmente.

«Las versiones periodísticas que asocian al Gobierno provincial o al Nuevo Banco del Chaco con iniciativas legislativas ajenas no reflejan la realidad», expresaron en el comunicado

«Cualquier novedad o modificación en materia de crédito y consolidación de deudas será comunicada por los canales oficiales de ambas instituciones», cerraron.

fuente:diariochaco