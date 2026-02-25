El Gobierno trabaja en la reglamentación de la reforma laboral y la blinda ante amparos

El Gobierno nacional da por descontado que este viernes el Javier Milei logrará la media sanción definitiva de la reforma laboral en el Senado y ya trabaja en la reglamentación de la ley para su pronta entrada en vigencia.

Las fuentes oficiales aseguraron que el objetivo es publicar el decreto reglamentario en el Boletín Oficial durante la primera semana de marzo, con definiciones claras que reduzcan márgenes de interpretación y posibles litigios. En este marco, se da por hecho que la norma enfrentará impugnaciones judiciales apenas entre en vigencia, por lo que desde el Ejecutivo se busca anticipar escenarios de conflicto con una reglamentación lo más acotada posible.

La reforma laboral obtuvo media sanción en la Cámara Alta días atrás, tras un intenso debate y protestas en las inmediaciones del Congreso. La iniciativa introduce cambios estructurales en la normativa laboral argentina y representa uno de los principales objetivos del oficialismo en lo que va de 2026, según consignaron fuentes legislativas y gubernamentales.

Según informaron medios nacionales, el texto de reglamentación está siendo revisado por equipos técnicos y jurídicos con la premisa de «blindar» la aplicación práctica de artículos sensibles de la reforma frente a amparos y planteos de inconstitucionalidad que se anticipan desde distintos sectores, especialmente sindicales.

En el Gobierno sostienen que este esquema normativo debe ordenar la implementación de la ley, sobre todo en lo vinculado a la transición, vigencia y alcance de sus artículos más polémicos. La Casa Rosada apuesta a que la reglamentación funcione como un «blindaje técnico» que delimite criterios y reduzca la litigiosidad en los primeros casos testigo.