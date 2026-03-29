El Gobierno resaltó el respaldo de Estados Unidos tras el fallo favorable por YPF

Desde el Gobierno nacional hicieron hincapié nuevamente en la alianza estratégica con Estados Unidos, a la que consideraron clave para el fallo a favor de la Argentina, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. «Nos apoyó varias veces en el expediente», dijeron desde el Ejecutivo.

Fue el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio quien destacó el respaldo de la gestión de Donald Trump para que la Justicia de Estados Unidos emita su dictamen a favor del país. Este viernes, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la condena que ordenaba el pago de US$ 16.100 millones, situación que fue celebrada desde el Gobierno nacional.

En ese marco, Amerio señaló que el respaldo de Estados Unidos se dio en reiteradas oportunidades. «Formalmente Estados Unidos, gracias a esta relación, nos apoyó varias veces en el expediente, y eso sí pesa. Lo más importante acá es que se trabajó de forma distinta, más allá de lo jurídico también, se trabajó desde una mirada multifocal, se trabajó con una unidad muy grande de funcionarios, grupos determinados que trabajábamos en esto desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, y sobre todo bajo la guía del Presidente», manifestó en comunicación con Radio Mitre.

En ese sentido, el funcionario valoró la figura del presidente y señaló que «Milei es quien realmente es el que consiguió esto, yendo a Estados Unidos, hablando con los cancilleres que hubo en el período argentino, en comunicación con Legal y Técnica, en comunicación con nosotros de la Procuración del Tesoro. Fue un trabajo enorme, y varios países más también ayudaron. Así que sí, tuvo un peso importantísimo, algo que no se había podido conseguir en otras gestiones«.

Asimismo, otro de los que se expresó al respecto fue el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, quien aprovechó para cruzar al kirchnerismo. «Lo de YPF coloca a la Argentina en otra dimensión geopolítica. Es el fallo contra un Estado soberano más importante de la historia de la humanidad. Se logró por el posicionamiento del país frente al mundo. Nunca hubiese ocurrido siendo aliados de Maduro, Irán y Cuba», aseveró el funcionario a través de su cuenta oficial de X.

fuente:diariochaco