El Gobierno ratificó que impulsará la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

El oficialismo ratificó que impulsará en el Congreso la baja de la edad de imputabilidad y confirmó que el nuevo piso será de 14 años . Así lo anunció la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien anticipó que el Gobierno aceptará cambios respecto del proyecto original, que proponía llevarla a 13.

En declaraciones televisivas, Bullrich sostuvo que la Argentina mantiene una edad de imputabilidad elevada en comparación con otros países. «En general en todos los países la bajaron, nosotros la vamos a bajar a 14» , afirmó, al tiempo que aclaró que la propuesta oficial inicial contemplaba un límite menor.

La dirigente explicó que el objetivo no es dejar sin respuesta delitos graves cometidos por menores. «No podés dejar a un chico que mata como si nada hubiera pasado», señaló, y remarcó que el esquema prevé un abordaje con intervención judicial, fiscal y equipos terapéuticos . Según detalló, los menores que cometan delitos recibirán un tratamiento integral orientado a evitar la reincidencia.

Bullrich también indicó que, si bien los casos de delitos cometidos por menores de 14 años son pocos, existe una franja etaria en la que se concentra la mayor parte de los hechos delictivos. En ese sentido, sostuvo que la reforma busca actuar de manera preventiva para frenar trayectorias delictivas antes de que se consoliden.

Al defender el proyecto, remarcó que el encierro será la última instancia y que se aplicará solo en situaciones extremas, como homicidios. «La ley está bien pensada, el encierro es la última instancia» , afirmó, y explicó que el modelo toma experiencias de otros países, con espacios que combinan tratamientos psicológicos, análisis del entorno familiar y procesos de resocialización.

Finalmente, Bullrich aseguró que el eje central de la iniciativa es reducir el delito y evitar que los menores continúen una carrera criminal. «El gran objetivo es menos personas encarceladas y menos delitos, con resocialización», concluyó.