EL GOBIERNO PROVINCIAL ACOMPAÑA Y FORTALECE LA AGENDA DE TRABAJO CON LOS INTENDENTES

El secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, junto al subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios, desarrollaron una agenda de trabajo en Quitilipi, Napenay, Pampa del Infierno y Concepción del Bermejo junto a los intendentes, donde verificaron el avance de obras y coordinaron acciones de planificación estratégica para seguir fortaleciendo el desarrollo de las localidades.

Las autoridades constataron el progreso de una obra considerada clave para la provincia como lo es el Segundo Acueducto del Interior, infraestructura largamente esperada por los vecinos y que mejorará el acceso al agua potable. “Estamos en las localidades y acompañando a los intendentes para verificar en territorio el avance de obras fundamentales. El acceso al agua potable es una prioridad porque impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos”, sostuvo ayer Resico.

El amplio proyecto también prevé la conexión de escuelas e instituciones que, una vez finalizada la obra, contarán con agua corriente potable. Se trata de un servicio esencial que beneficiará directamente a las comunidades educativas y a distintos organismos locales.

En ese marco, las autoridades estuvieron en establecimientos educativos y en otras instituciones públicas que serán alcanzadas por la red de agua potable.

Resico y Barrios estuvieron en cada localidad junto a los intendentes Ariel Lovey, de Quitilipi; Javier Ayala de Napenay; Glenda Seifert de Pampa del Infierno y Raúl Maldonado de Concepción del Bermejo para continuar la articulación de los trabajos por venir. Además, mantuvieron reuniones con representantes de organismos provinciales y equipos municipales para coordinar acciones y seguir fortaleciendo la gestión conjunta. “Trabajamos de manera articulada con cada municipio, escuchando sus necesidades y planificando en conjunto. El diálogo permanente con los intendentes nos permite avanzar en soluciones concretas para cada comunidad”, afirmó el secretario de Asuntos Estratégicos.

Como parte de esta agenda territorial, Resico remarcó “Seguimos impulsando una planificación estratégica junto a los municipios, articulando con las distintas áreas del Gobierno provincial para que las obras lleguen donde más se necesitan”, agregó.

Por último, expresaron “la importancia del trabajo coordinado entre Provincia y municipios para impulsar obras de infraestructura, mejorar servicios y generar condiciones de desarrollo en las distintas localidades del Chaco”.