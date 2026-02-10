El Gobierno Nacional tiene los números para aprobar la reforma laboral, anuncia Santilli

A pocas horas de un debate clave en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el oficialismo reúne los votos necesarios para avanzar con la media sanción de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Santilli defendió el proyecto y acusó a la oposición de sostener un esquema que, según dijo, desalienta el empleo formal.

El funcionario sostuvo que la iniciativa introduce cambios «concretos» en un sistema que consideró obsoleto. Entre ellos, destacó la posibilidad de acordar vacaciones de manera flexible entre empleador y trabajador. «Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes», explicó, al señalar que el régimen vigente estaba «lleno de parches».

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, destinado a garantizar el pago de indemnizaciones para empleados de pequeñas y medianas empresas. Santilli afirmó que el esquema busca evitar que los juicios laborales se conviertan en un factor de quiebra para las pymes. «Un juicio laboral podía destruir a una PYME. Ahora, con este fondo, el trabajador cobra como corresponde», señaló.

El ministro insistió además en que la ley apunta a desactivar la llamada «industria del juicio» y el sistema de multas que, dijo, encarecía los despidos y frenaba la contratación. «Estamos matando también ese lugar», afirmó. Frente a las críticas que califican la iniciativa como una «ley esclavista», Santilli respondió que se trata de sectores que «no quieren cambiar y te quieren dejar en la misma situación de pobreza».

En ese sentido, defendió la reforma como una herramienta para ampliar derechos y reducir la informalidad. «El desafío es ayudar a los que están en la informalidad a ser formales», sostuvo, al enumerar beneficios como acceso a obra social, vacaciones y jubilación.

Santilli también rechazó versiones sobre presiones a gobernadores para garantizar apoyos legislativos, y negó el uso discrecional de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Los dos años con menor entrega de ATN son los del presidente Milei. Incluye al que te habla como ministro», afirmó. Reiteró que la política fiscal del Gobierno apunta a bajar impuestos y devolver excedentes a la sociedad: «Cada peso excedente va a bajar impuestos y devolvérselo a la sociedad».

En relación con las pymes, el ministro reconoció que muchos empresarios veían la contratación como «una bomba de tiempo» por el riesgo judicial. Sostuvo que la reforma busca adaptar las reglas laborales a las realidades productivas regionales. «No es lo mismo un comercio en Santiago del Estero que en La Pampa, o la minería en el norte que el petróleo en Neuquén», ejemplificó.

Sobre la actualización de los juicios laborales, Santilli afirmó que la eliminación de multas es un primer paso y que existen proyectos para establecer una tasa única de actualización. «Lo que estamos buscando es una tasa en un proyecto individual que está listo para tratamiento», dijo.

Con la votación inminente en la Senado de la Nación Argentina, el ministro se mostró confiado. «Estoy convencido de que tenemos número para quórum y número para sancionar la ley», aseguró. Según explicó, la formalización del empleo permitiría recuperar ingresos fiscales: «Cada cuatrocientos mil trabajadores formalizados, que es una meta alcanzable, recuperás el cien por ciento del impacto de Ganancias».

Este mediodía, el Gobierno volverá a reunir a su mesa política para evaluar el estado final de las negociaciones y definir posibles cambios al texto, cuyo contenido definitivo se conocería recién con el inicio de la sesión.

fuente:diariochaco