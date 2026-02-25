El Gobierno le pagará US$ 33 millones a EEUU por capacitar a pilotos de los F-16

El Gobierno nacional pagará US$ 33.193.783 a Estados Unidos para la capacitación de pilotos instructores de los aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca. La información fue difundida por el Departamento de Guerra estadounidense en su sección de contratos oficiales.

De acuerdo con el anuncio, «Top Aces Corp., de Mesa, Arizona, se adjudicó un contrato a precio fijo de US$ 33.193.783 para la capacitación de pilotos instructores de F-16″. La compañía tendrá a su cargo el programa de formación destinado a los instructores argentinos.

Así, el organismo norteamericano precisó: «Este contrato contempla la capacitación de pilotos instructores de F-16, lo que permite a los pilotos de países socios alcanzar una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de EE.UU.». Además, indicó que «el trabajo se realizará en la Argentina y se espera que concluya para el 30 de junio de 2029».

El acuerdo se encuadra dentro del esquema de Ventas Militares Extranjeras a la Argentina. En ese marco, se aclaró que se trata de «una adquisición dirigida» y que «se están comprometiendo fondos para ventas militares extranjeras del año fiscal 2026 por un monto de US$ 22.754.462 al momento de la adjudicación».

La capacitación se vincula con la reciente incorporación de los F-16 A/B Fighting Falcon comprados a Dinamarca. Los primeros seis aviones partieron desde Vojens el 28 de noviembre y llegaron al país a principios de diciembre, tras realizar escalas en Zaragoza y en las Islas Canarias.

Estas seis aeronaves —cuatro biplaza y dos monoplaza— forman parte de un lote total de 24 unidades compradas a Dinamarca, equipadas con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. Según informó el Gobierno, el costo global de la adquisición asciende a US$650 millones.

La operación integra el proceso de modernización del Sistema de Defensa. En ese sentido entre las capacidades difundidas para estos aviones se encuentran la «supresión de defensas aéreas enemigas, el ataque marítimo, la interdicción aérea, apoyo aéreo cercano y la designación dinámica de objetivos», además de su posible utilización en «misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales».

Con ese panorama, desde el Ministerio Defensa señalaron: «Esta es la Argentina grande que estamos construyendo, con capacidad supersónica para defender nuestro cielo».

Los F-16 Fighting Falcon fueron diseñados por la compañía estadounidense General Dynamics en la década de 1970 y entraron en servicio en 1978. Se trata de aeronaves de combate multifuncionales, de un solo motor, reconocidas por su maniobrabilidad y rendimiento en combate aéreo. Fyueron utilizadas tanto por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como por diversas fuerzas aéreas aliadas.

