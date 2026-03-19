El Gobierno impulsa el acuerdo con EE.UU. y descartó enviar tropas a Ormuz

El Gobierno nacional desmintió las versiones que indicaban un supuesto pedido de Estados Unidos para que la Argentina envíe unidades navales al estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Desde el Ejecutivo aseguraron que «no hubo ningún contacto» sobre ese tema y remarcaron que el país no cuenta con capacidad operativa para participar en una misión de esas características.

En la Casa Rosada fueron contundentes al descartar esa posibilidad. «No tenemos nada para mandar», señalaron, al tiempo que destacaron las limitaciones logísticas y tecnológicas de la Armada Argentina frente a escenarios de alta complejidad como el del Golfo Pérsico.

En la misma línea, desde el Ministerio de Defensa explicaron que los buques argentinos no están en condiciones de afrontar un despliegue de largo alcance, ni de sostener operaciones prolongadas lejos de su base sin riesgos técnicos.

Actualmente, la flota cuenta con tres destructores y seis corbetas, lo que restringe su capacidad de intervención en escenarios internacionales de ese tipo.

Las versiones surgieron a partir de una publicación en redes sociales del abogado Marc Zell, dirigente vinculado a Republicans Overseas en Israel, quien afirmó, sin citar fuentes oficiales, que la Argentina enviaría buques para colaborar con Estados Unidos en la protección del tránsito marítimo en Ormuz.

El planteo también incluyó referencias al conflicto por las Islas Malvinas, lo que generó repercusiones políticas.

Pese a desmentir cualquier participación en ese escenario, el Gobierno ratificó su alineamiento estratégico con Estados Unidos. En ese marco, prevé avanzar con el tratamiento legislativo de un acuerdo de cooperación militar firmado por el presidente Javier Milei con su par Donald Trump.

Desde el oficialismo aclararon que ese convenio no implica intervenciones automáticas en conflictos internacionales y que cualquier acción de carácter operativo deberá contar con autorización del Congreso argentino.

En ese sentido, insistieron en que no existieron gestiones formales ni informales para que la Argentina intervenga en el conflicto en Medio Oriente, y buscaron llevar tranquilidad frente a las versiones que circularon en las últimas horas.