El Gobierno habilitó un sitio web para denunciar tasas municipales

El Gobierno nacional lanzó una página web cuyo objetivo es denunciar tasas municipales. La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y se suma al portal de Transparencia Tributaria Municipal del Ministerio de Economía, que está encargado de reunir información impositiva de los municipios de todo el país.

Se trata de www.argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales por donde la gente podrá denunciar sobreprecios en las tasas. «Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas», señaló el funcionario a través de su cuenta oficial de X. A comienzos de año, Adorni cuestionó a los intendentes por el aumento de las tasas municipales.

«Que nadie se quede con lo que es tuyo», expresó el jefe de Gabinete en su publicación. La puesta en marcha del sitio web se da en medio de los cruces entre el Gobierno y los municipios debido a los aumentos en las tasas municipales y la carga impositiva.

En ese contexto, la página anunciada por el Ejecutivo se suma a la cuenta de X Oficina de Respuesta Oficial, que fue lanzada hace algunas semanas y que tiene como fin «desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política», de acuerdo a lo que señalaron desde el Gobierno en la presentación.