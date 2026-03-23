El Gobierno despliega operativos de drenaje y esperan mejoras hacia la noche

El volumen de agua caída superó la capacidad de escurrimiento en varias zonas. Equipos trabajan en Resistencia y el área metropolitana con maquinaria pesada y tareas de limpieza.

El Comité de Contingencia provincial desplegó este lunes un amplio operativo de drenaje y asistencia en distintos puntos del área metropolitana y otras localidades, con la intervención de organismos como la Administración Provincial del Agua, Vialidad Provincial, Secheep, Sameep y Defensa Civil.

Desde las áreas técnicas de la APA informaron que las estaciones de bombeo funcionan con normalidad, aunque el caudal registrado en pocas horas excede la capacidad habitual de escurrimiento. El titular del organismo, Jorge Pilar, indicó que el operativo preventivo comenzó durante la madrugada, con controles desde las 4:30 para anticiparse al fenómeno climático.

También precisó que se registraron inconvenientes puntuales en el suministro eléctrico de algunas estaciones, que fueron resueltos antes del pico de precipitaciones, lo que permitió sostener el funcionamiento del sistema.

En articulación con Vialidad Provincial, se desplegaron equipos con maquinaria pesada para facilitar el drenaje y acelerar el escurrimiento del agua acumulada.

Las cuadrillas operativas trabajan en la limpieza y desobstrucción de sumideros en sectores estratégicos, especialmente en inmediaciones de la Ruta Nacional 11. En la zona sur de Resistencia, en el área de avenida Marconi, avenida Soberanía Nacional y zonas cercanas, se realizan intervenciones sobre conductos pluviales para mejorar la circulación del agua.

También se ejecutan tareas en avenidas como Urquiza, Las Heras y Quijano, donde se utilizan retroexcavadoras para la limpieza de canales y la apertura de drenajes.

Más de 130 milímetros de lluvia en pocas horas

Hasta las 12:30 se registraron aproximadamente 136 milímetros de precipitaciones, un volumen que explica los anegamientos en distintos barrios de la capital chaqueña y zonas aledañas.

Los operativos continuarán durante la tarde, con refuerzo en los sectores más afectados y monitoreo permanente de la evolución del clima. Se espera que las condiciones mejoren hacia el final de la jornada.

Desde los equipos de emergencia recomendaron circular con precaución, evitar calles anegadas y mantener limpios los desagües domiciliarios para favorecer el drenaje.

fuente:datachaco