El Gobierno desplazó a la cúpula penitenciaria y nombró nuevas autoridades

El Gobierno del Chaco dispuso una renovación en la conducción del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, al cesar en sus funciones a la jefa, Gilda Erika Maidana, y al subjefe, Gerardo Fabián Sotelo, y avanzar con la designación de nuevas autoridades. Las medidas fueron oficializadas mediante decretos firmados este lunes 30 de marzo por el gobernador Leandro Zdero, en los que además se establece el pase a retiro obligatorio de ambos funcionarios.

En el caso de Maidana, se dispuso su cese como jefa del organismo, cargo al que había sido designada por decreto junto con su retiro obligatorio en el marco de lo previsto por el artículo 99, inciso a, de la Ley Provincial N° 800-H . En tanto, Sotelo fue removido de su función como subjefe, cargo que ocupaba desde el Decreto N° 110/23, y también pasado a retiro obligatorio, conforme al artículo 99, inciso b, de la misma normativa . En ambos casos, desde el Ejecutivo provincial se dejó constancia del agradecimiento y reconocimiento por los servicios prestados durante sus funciones.

Paralelamente, el Gobierno avanzó con la designación de las nuevas autoridades del organismo, se nombró como jefa del Servicio Penitenciario a la alcaide general Marisa Soledad Godoy, mientras que Walter Ariel Bagatoli fue designado como subjefe . De esta manera, la Provincia concretó un recambio completo en la conducción del sistema penitenciario, en el marco de las facultades establecidas por la legislación vigente.