El Gobierno descontará el día a quienes adhieran al paro contra la reforma laboral

Los diputados de La Libertad Avanza buscarán este miércoles firmar dictamen para debatir el jueves la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Si eso ocurre, la Confederación General del Trabajo (CGT) concretará un paro nacional al que se sumarían los gremios estatales.

En ese contexto, desde el Ejecutivo anticiparon que se descontará el día a los trabajadores que no concurran a sus puestos o que no presten tareas durante la jornada de protesta. «Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran», señalaron fuentes oficiales.

La aplicación de descuentos ya se implementó en huelgas anteriores impulsadas por la central obrera. Sin embargo, a diferencia de la tercera movilización realizada en abril de 2025, esta vez no habrá servicios de colectivos, trenes, subtes ni taxis, ya que los sindicatos del transporte de pasajeros confirmaron su adhesión a la medida. «Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea», indicó un alto funcionario libertario.

La convocatoria fue anunciada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el trámite legislativo y la postura oficial frente a los reclamos sindicales. A su vez, el secretario adjunto de la CGT y referente de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, defendió el paro general previsto para el jueves, en coincidencia con el debate en Diputados. Sostuvo que «el principal motivo» de la protesta «es que el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo».

El llamado a la huelga se intensificó tras la controversia generada por un artículo que recortaba de manera significativa el régimen de licencias médicas. Luego de la repercusión pública, el oficialismo decidió introducir cambios en ese punto, que serán comunicados en la reunión de comisiones en la Cámara baja. La iniciativa sería aprobada con modificaciones y regresará al Senado de la Nación Argentina, donde el oficialismo intentará convertirla en ley el viernes de la próxima semana.

En la Casa Rosada consideran que la marcha atrás en el capítulo de licencias podría restarle fuerza a la consigna del paro. No obstante, la polémica también expuso otros aspectos de la denominada modernización laboral, que hasta entonces no habían tenido amplia difusión pública.

