El Gobierno calcula que el paro de la CGT generará pérdidas por USD 575 millones

En el Ministerio de Economía proyectan que el paro general convocado para este jueves por la Confederación General del Trabajo (CGT) podría generar una pérdida cercana a los USD 575 millones. Sin embargo, aclaran que la cifra final dependerá del nivel de adhesión que tenga la medida en los distintos sectores.

La huelga nacional fue impulsada en rechazo a la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en un contexto de incertidumbre parlamentaria, ya que aún resta el dictamen de comisión para su tratamiento en el recinto.

Fuentes oficiales del Palacio de Hacienda consultadas por Infobae señalaron que el cálculo surge de estimaciones sectoriales que contemplan distintos grados de acatamiento. Según explicaron, el número «da aproximadamente USD 575 millones, asumiendo un acatamiento promedio de entre 30% y 50%, según la actividad». De concretarse ese escenario, se trataría de uno de los paros con mayor impacto económico de los últimos años, aunque proporcionalmente inferior a otras huelgas con mayor nivel de participación.

La confirmación de la medida por parte de la CGT estuvo acompañada por críticas al Ejecutivo, al que responsabilizó por el cierre de la fábrica FATE y lo consideró una señal de alarma para la industria manufacturera. Desde la central obrera calificaron la clausura como consecuencia del «fracaso del plan económico del Gobierno» y vincularon el conflicto con la reforma laboral, al sostener que la iniciativa pone en riesgo derechos laborales y podría profundizar la pérdida de empleo.

De acuerdo con datos del Instituto de Economía de la UADE, el paro general del 9 de mayo de 2024 provocó pérdidas por USD 544 millones. Para esta nueva medida, el Gobierno anticipa un acatamiento menor y busca evitar que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sume a la protesta, en el marco de una conciliación obligatoria vigente.

En 2025, la huelga del 10 de abril dejó un costo estimado en USD 194 millones —equivalente al 6,4% del PBI diario—, debido a que los colectivos funcionaron con normalidad y amortiguaron la caída de la actividad. Según proyecciones técnicas, si el transporte se hubiera paralizado ese día, la pérdida habría ascendido a USD 539 millones.

Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, explicó: «Nosotros siempre calculamos, más o menos, que un paro general así anda en quinientos millones de dólares, entre quinientos y seiscientos millones». Esa estimación coincide con el rango que maneja actualmente el Ministerio de Economía.

El especialista también remarcó la incidencia del transporte en el resultado final. «El problema es cuando hay o cuando no hay colectivos. Por lo que estuve viendo, no va a haber colectivos, así que sí andará entre quinientos y seiscientos millones. Es más o menos lo que calculamos nosotros siempre, de pérdida de actividad en cada paro», afirmó.

En este escenario, la paralización del servicio de colectivos se presenta como el factor determinante, ya que impide que trabajadores de sectores no sindicalizados puedan trasladarse a sus lugares de trabajo, amplificando el impacto económico.

Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que rige la conciliación obligatoria, por lo que los gremios alcanzados no deberían adherir a la medida, bajo riesgo de perder la personería jurídica. En tanto, desde el sindicato que conduce Roberto Fernández no emitieron declaraciones públicas.

Con un nivel de adhesión aún incierto, el Gobierno insiste en avanzar con la reforma laboral, mientras que la CGT mantiene su postura crítica y sostiene que el cierre de FATE constituye una advertencia sobre la situación del empleo y la producción en el país.