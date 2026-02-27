El Gobierno aplicó un suba impositiva a los combustibles: subirán alrededor del 1%

El Gobierno nacional aplicará desde este domingo 1° de marzo una suba parcial en los impuestos a los combustibles que impactará de forma directa en los precios de la nafta y el gasoil. El incremento promedio será del 1,1% y responde a la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

Solo por efecto impositivo, el litro de nafta súper subirá aproximadamente$ 17 por el ICL y $ 1 por el tributo ambiental. La medida fue oficializada por la Secretaría de Energía a través del Decreto 116, publicado en el Boletín Oficial. Al mismo tiempo, el Ejecutivo volvió a postergar una parte de los aumentos acumulados durante 2024 y los primeros trimestres de 2025, estirando el cronograma hasta abril.

Según el decreto, la decisión apunta a sostener un sendero fiscal «compatible con el crecimiento», evitando un salto más fuerte en los valores finales.

El esquema vigente desde 2018 establece una actualización trimestral de los montos fijos del tributo en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En teoría, los ajustes deben aplicarse en enero, abril, julio y octubre, aunque en la práctica fueron diferidos en reiteradas oportunidades para moderar su impacto inflacionario.

Desde el año pasado, YPF dejó de informar aumentos generales y pasó a aplicar ajustes por región, franja horaria y nivel de demanda. Ese esquema de precios dinámicos hace que los valores finales puedan variar según la zona y la estación de servicio. Con este nuevo movimiento impositivo, marzo comenzará con otro retoque en los surtidores, en un contexto en el que el Gobierno busca equilibrar recaudación y control de la inflación.

