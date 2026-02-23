El Gobierno anunció el cronograma de pagos de febrero para empleados públicos

Los sueldos se acreditarán el lunes 2 de marzo para pasivos y el martes 3 para trabajadores activos.

El Gobierno provincial confirmó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a febrero de 2026. Se abonará los días lunes 2 y martes 3 de marzo para los distintos sectores de la administración pública provincial.

Según se informó, los jubilados y pensionados cobrarán el lunes 2 de marzo. Ese día, los fondos estarán disponibles en cajeros automáticos desde las 21, mientras que el cobro por ventanilla podrá realizarse a partir de la jornada siguiente.

En cuanto a los trabajadores activos, percibirán sus salarios el martes 3 de marzo, con acreditación en cajeros automáticos también desde las 21.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el cumplimiento del esquema de pagos responde a la planificación financiera del Estado y busca brindar previsibilidad tanto a empleados en actividad como a jubilados. Asimismo, indicaron que la acreditación se efectuará mediante los canales habituales del sistema bancario.