El gobernador Zdero inauguró el nuevo Centro de Salud de Villa Río Negro

El gobernador Leandro Zdero inauguró el nuevo Centro de Salud de Villa Río Negro en la tarde del miércoles. El mandatario provincial estuvo junto a la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño; al ministro de Salud, Sergio Rodríguez; al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez; al secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, y al presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas.

En su discurso, Zdero destacó que la obra «marca el norte hacia donde queremos ir», remarcando que la administración transparente de los recursos permite concretar inversiones necesarias en momentos complejos. Señaló que, además de esta intervención, los fondos recuperados posibilitaron la compra de más de 2.000 ventiladores, distribuidos en escuelas de toda la provincia, y la adquisición de ambulancias, entre otras acciones. El gobernador subrayó también que el centro contará con 63 trabajadores de la salud, entre ellos médicos generalistas y especialistas, odontólogos y personal de enfermería, y aseguró que el objetivo es continuar fortaleciendo el sistema sanitario tras años de deterioro.

Por su parte, el ministro Rodríguez agradeció a la comunidad y a la pastora, que cedió las instalaciones de la Iglesia de Jesucristo para garantizar la atención durante el período de obras. Destacó que Villa Río Negro es un centro estratégico dentro del sistema sanitario de la capital chaqueña, con atención de 24 horas y fuerte enfoque en la atención primaria de la salud.

La secretaria Meiriño remarcó que la refacción representa «una forma distinta de hacer gestión», basada en la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que cada peso recuperado «vuelve a la gente».

En tanto, el presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, valoró el cumplimiento del compromiso asumido con los vecinos y sostuvo que la obra representa un paso importante para recuperar la confianza en la política a través de hechos concretos.

Por último, la directora Claudia Bovero manifestó: «Este Centro de Salud tiene 46 años, para nosotros es una obra más que importante. Atendemos las 24 hs., los 365 días del año, con todas las especialidades con las que contamos, entre ellas clínica, pediatría, ecografía, cardiología, ginecología y sala de rayos; abordamos todo desde acá. Esta inauguración se esperó tanto, es una bendición y una respuesta enorme de parte del gobernador Zdero».

Detalles de la obra

La intervención se realizó sobre una superficie de 306,85 metros cuadrados y contempló mejoras edilicias integrales para optimizar las condiciones de atención, reforzar la seguridad y garantizar mayor accesibilidad a vecinos y trabajadores.

Los trabajos incluyeron el recambio completo de cubierta y canaletas, reparación de mampostería y pintura interior, elevación del muro medianero, instalación de piso antideslizante en la rampa y eliminación de barreras arquitectónicas mediante una nueva puerta principal alineada al acceso. Además, se renovaron cielorrasos y carpinterías, se incorporaron rejas de seguridad y se ejecutó una intervención integral de fachada, con nueva marquesina identificatoria, unificando la imagen institucional del sistema sanitario provincial.

En cuanto a instalaciones, se adecuó el sistema eléctrico conforme a la normativa vigente y se reacondicionó la red sanitaria, garantizando mejores condiciones de funcionamiento del edificio. Desde el Gobierno provincial señalaron que continuarán anunciando nuevas inversiones en infraestructura sanitaria a partir de futuras subastas, reafirmando el compromiso de fortalecer los servicios públicos en todo el territorio chaqueño.

Acompañaron esta inauguración funcionarios provinciales, municipales, diputados y vecinos de la zona.