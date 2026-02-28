El fuerte descargo de Huevo Acuña tras la salida de Marcelo Gallardo de River: «Es muy grave»

El «Huevo» Acuña publicó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram este viernes, luego de que fuera señalado como uno de los responsables de la renuncia de Marcelo Gallardo como director técnico de River.

Tras la salida del Muñeco, que se oficializó luego del partido contra Banfield, circularon versiones en redes sociales y medios deportivos sobre una supuesta mala relación entre el jugador y el entrenador, sugiriendo incluso que Acuña había fingido lesiones para no jugar.

En este sentido, el futbolista lanzó un escrito en sus redes sociales, que no tardó en trascender: «Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron. Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad», comenzó indicando.

Seguidamente, añadió: «Siempre fui un profesional y di lo mejor de mí en todos los clubes que jugué, y esta no es la excepción. Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Hasta sin estar al 100% estuve a disposición del CT si me necesitaba».

Y sumó, visiblemente afectado: «Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras. Con esto solo dañan a las personas involucradas, a las familias y al Club».

«Seguiré trabajando y enfocado para dar lo mejor cada día. Tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del Club y de mis compañeros en este momento», cerró.

Si bien en ningún momento menciona a Gallardo, es evidente que se refiere a los rumores que lo dejaron mal parado en la crisis que atraviesa la institución de Núñez.

La situación en River es de mucha incertidumbre, ya que mientras Acuña intenta calmar las aguas, la dirigencia ya está negociando la llegada de Eduardo «Chacho» Coudet para suceder a Gallardo.