El fiscal Collado respondió: «Son denuncias sin fundamentos para ensuciar»

Tras haberse difundido por medios periodísticos la presentación de un hábeas corpus en su contra, por parte de los abogados Oscar Olivieri y Roberto Pugacz, el fiscal de Investigación Penal N°1 (provisorio) de Saenz Peña, César Luis Collado presentó una respuesta formal.

Habiendo sido acusado de los delitos de «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos», ante la Fiscalía Penal N°3, en turno, Collado planteó: «Esto se produce porque el día pasado 2 de marzo esta Fiscalía abrió una investigación penal de oficio habida cuenta de haber recibido elementos de prueba que configurarían delitos de acción pública perseguibles de oficio y podrían estar involucrados abogados del foro y un juez».

«Por ello se procedió al secuestro de un pendrive aportado para la causa y a la fecha aún no fue aperturado ni analizado para decir que podrían estar involucrados estos abogados», prosiguió Collado. Luego planteó: «Pero en una jugada telepática y futurista dos abogados proceden a denunciar a este fiscal adelantándose a los hechos y tratando de limitar la acción del Ministerio Público Fiscal cuya misión por ley es investigar delitos. Ellos adujeron que se trata de una persecución por venganza y sienten amenazada su libertad por parte del fiscal Collado y que existiría una enemistad manifiesta porque con anterioridad estos abogados lo habían denunciado ante el Consejo de la Magistratura».

El fiscal se preguntó: «¿Qué contiene ese pendrive que los tiene tan preocupados de perder la libertad? ¿Saben como abogados ante una inminente detención de que existe el instituto previsto en el Código de Procedimiento Penal llamado mantenimiento de libertad como remedio procesal?».

Finalmente Collado reflexionó: «A la fecha la investigación está con avocamiento y toma de conocimiento de la causa por parte del fiscal ante la presunción prima facie de un ilícito penal y ellos a la fecha 14/03/2026 no están mencionados en la causa, ni imputados, ni sospechados: Es decir para que vea la sociedad de que además de querer limitar una investigación, apelan a mentiras y denuncias sin fundamentos para ensuciar y embarrar a personas honestas por no ser funcionales a estos personajes».

fuente:diariochaco