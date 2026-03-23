El fin de semana dejó más de 450 personas demoradas en toda la provincia

Fin de semana movido en toda la provincia, con 289 operativos de prevención y control en distintos puntos de la provincia, y un saldo de 461 personas demoradas, entre ellas 403 contraventores, 51 aprehendidos y siete menores.

El informe de la Policía da cuenta que los procedimientos se dieron en el marco de las tareas de prevención, desplegadas en puntos estratégicos del territorio chaqueño. En ese marco, se procedió al decomiso de 496 motocicletas, un automóvil y varias armas, entre ellas tres de fuego y seis blancas.

Asimismo, la Policía Caminera labró 264 actas por infracciones y llevó adelante 10 controles de alcoholemia en rutas nacionales y provinciales.

En el interior, en Charata se concretaron 26 operativos, con cinco personas demoradas, 14 contraventores y 45 motocicletas secuestradas. Por otra parte, en Villa Ángela hubo 50 operativos, con siete demorados, 92 contraventores y 90 motocicletas retiradas de la vía pública (una con pedido activo de secuestro), un arma de fuego y un arma blanca.

En General San Martín, se registraron 53 operativos, con cinco demorados, 167 contraventores y el secuestro de 154 motocicletas, junto a un arma de fuego, un arma blanca y 33 gramos de cocaína.

Fueron 60 los operativos realizados en Castelli, los cuales culminaron con cinco demorados, nueve contraventores y 62 motocicletas secuestradas (una con pedido activo de secuestro) y un automóvil.

Además, en Sáenz Peña se llevaron a cabo 50 operativos que permitieron la demora de ocho personas y la detección de 76 contraventores. En la ciudad termal se procedió al decomiso de 53 motocicletas (dos con pedido activo de secuestro) y dos armas blancas.

Finalmente, en el área metropolitana de Resistencia se desarrollaron 50 operativos, con 21 personas demoradas, 45 contraventores y 86 motocicletas secuestradas (dos con pedido activo), un arma de fuego, dos armas blancas y pequeñas cantidades de marihuana.

fuente:diariochaco