El dólar volvió a subir y se afirmó arriba de los $1.400

El dólar oficial volvió a subir este miércoles y marcó su segunda suba al hilo, luego de la racha bajista, con un valor arriba de los $1.400.

En ese marco, el tipo de cambio mayorista marcó su mayor alza diaria desde noviembre del 2025, y cerró este miércoles a $1.399 para la venta, lo que implicó una suba de 18,50 pesos.

Asimismo, en el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras alcanzó los $1.407,256, mientras que en el Banco Nación la cotización se ubicó en los $1415.

A su vez, el dólar blue se vendió a $1.435.

En los dólares financieros, el MEP avanza 0,3% a $1409,87 y el contado con liquidación (CCL) sube 0,5% a $1451,89.

fuente:datachaco