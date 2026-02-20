El dólar perforó el piso de los $1.400 por primera vez desde octubre

El dólar oficial bajó 15 pesos este viernes y perforó el piso de los $1400 por primera vez desde mediados de octubre del año pasado.

Al cierre de la rueda, el billete cotizó a $1395 en las pantallas de Banco Nación.

De esta manera, la divisa norteamericana retrocede $85 o 5,7% desde que arrancó el año.

La baja se da a pesar de las compras del Banco Central (BCRA), que ya adquirió más de US$2000 millones para sumar a sus reservas en 2026.

En tanto, en el segmento mayorista, el dólar cedió 13 pesos en la jornada, a $1.376 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy fue de $1.595,93, alcanzó un 16%, su nivel más alto desde el 4 de julio de 2025.

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.813,5. En tanto, en el promedio de entidades financieras que recoge el Banco Central (BCRA) lo hizo a $1.399,15.

Por su parte, el dólar blue cayó $10 a $1.430, mientras que el dólar cripto opera en $1.446,44, según Bitso.

En lo que respecta a los dólares financieros, el MEP cae 0,4% a los $1.403,92 y el contado con liquidación (CCL) sube 0,1% a $1447,68.

