El dólar oficial volvió a subir y cerró a $1.425 en el Banco Nación

El dólar oficial avanzó por tercera rueda consecutiva, luego de operar en mínimos por casi dos meses desde el inicio del nuevo esquema cambiario.

Desde el mercado indicaron que la decisión oficial de no convalidar instrumentos a tasa fija en la última licitación del Tesoro tuvo un efecto inmediato: se liberaron pesos al mercado y el dólar reaccionó.

Así, el dólar mayorista cerró a $1.408 para la venta, su nivel más alto desde el 9 de febrero. En total, se operaron en el segmento contado más de u$s213 millones.

En tanto, en el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras se ubicó en $1.431,58 del Banco Central (BCRA), mientras que en el Banco Nación (BNA) avanzó $10 y alcanzó los $1.425 para la venta.

Sin embargo, el dólar blue bajó a $1.435.

Por su parte, el dólar MEP, trepa 0,6% a $1.433,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) sube 1% a $1.479,57.

fuente:datachaco