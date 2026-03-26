El dólar oficial volvió a bajar, y quedó debajo de los $1.400 en el Banco Nación

Los financieros también cayeron, mientras que el blue subió a $1.425.

El dólar oficial profundizó su tendencia bajista este jueves, en un contexto de estabilidad, pero con señales de leve presión en los segmentos financieros que demostraría un leve aumento de la demanda.

En ese marco, el segmento mayorista anotó su tercer retroceso consecutivo, y cerró a $1.368. De este modo, la brecha con el techo de la banda superó el 20%, por primera vez en nueve meses.

A su vez, en el Banco Nación, el dólar minorista quedó por debajo de los $1.400 (a $1.390), algo que no pasaba desde el 23 de febrero.

De esa manera, el dólar tarjeta o turista, equivalente al minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.807.

Entre los financieros, el dólar MEP se mueve a $1.399,70, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.448,72. En tanto, el dólar blue se vende a $1.425 para la venta, en las cuevas de la city porteña.

fuente:datachaco