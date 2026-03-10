El dólar oficial sufrió la mayor caída en un mes, y cerró a $1.420

Mientras la moneda norteamericana se fortalece a nivel global, el tipo de cambio mayorista bajó a $1.400.

El dólar oficial retrocedió por primera vez en tres jornadas este martes, y amplió la distancia con el techo de la banda, en un contexto desafiante para los mercados emergentes, a partir de la fortaleza global de la moneda estadounidense y un menor atractivo de las estrategias de carry trade.

En ese marco, en el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.400 y se mantuvo a una brecha con la banda cambiaria superior del 15,9%, que se ubicó en $1.623,48.

A su vez, en el plano minorista, el tipo de cambio bajó a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que en el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA), lo hizo a $1.421,51.

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.846.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP cae 0,7% a $1.419,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace 0,7% a $1.464,01. En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.420 para la venta en las cuevas de la city porteña.

fuente:datachaco