El dólar oficial se mantuvo sobre los $1.400

En medio de la tensión en Medio Oriente, el dólar se ubicó en $1.416 en el segmento mayorista y marcó una distancia significativa con el techo de la banda cambiaria, que subió a $1.621,98, lo que implica un margen de aproximadamente del 14,6%. El volumen operado en el segmento contado superó los USD 339,6 millones .

El dólar minorista cerró a $1.435 en el Banco Nación. Por su parte, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista con un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.865,5.

El dólar Contado Con Liquidación (CCL) descendió 0,1% y quedó en $1.477,27, mientras que el MEP cayó 0,2% y se ubicó a $1.434,96. Por su parte, el dólar blue se vendió $1.425.

fuente:datachaco