jueves, marzo 5, 2026
CONTACTO
InicioNACIONALES
SP NOTICIAS
SP NOTICIAS

El dólar oficial retomó el alza, y se consolidó arriba de los $1.400

La moneda norteamericana aumentó en también en el segmento financiero, aunque cayó el blue.

El dólar oficial retomó el alza este jueves, tanto en el mercado mayorista como en el minorista, y se afirmó arriba de los $1.400, en medio de la tensión en los mercados globales, que se ven afectados por la guerra en Medio Oriente y que impulsaron un fortalecimiento de la divisa estadounidense frente al resto de las monedas.

En ese marco, el dólar mayorista trepó 6,50 pesos, hasta los $1.407 para la venta, mientras que el minorista cerró también en alza, a $1.425 en el Banco Nación.

En tanto, el dólar blue bajó 15 pesos, y cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta.

A su vez, en el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza a $1.474,93. Mientras que el dólar MEP sube 0,2% a $1.432,10.

Por último, el dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubicó en $1.852,50.

fuente:datachaco

ESPACIO PUBLICITARIO

Related Articles

Teléfono: +543644290080

Email: sp.lasnoticias@gmail.com

Presidencia Roque Sáenz Peña-Chaco-Argentina

REDES SOCIALES

Trending

Categories

@ Copyright 2026, | SP Noticias | Orgullosamente creado por Capsula Web