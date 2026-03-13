El dólar oficial acumuló una caída de más del 1% en la semana

Luego del dato de inflación de febrero, el dólar oficial subió este viernes, aunque acumuló una caída superior al 1% en una semana que volvió a estar marcada por la incertidumbre en el panorama internacional.

En ese marco, el segmento mayorista avanzó 5 pesos, y cerró a los $1.400 para la venta. Así, la distancia con el techo de la banda, que este viernes se ubicó a $1.627,97, llegó al 16%.

Asimismo, en la semana cayó $16 y anotó su primera baja semanal en marzo, desacoplado del panorama internacional, donde el índice dólar se fortaleció 1,3% y la demanda de la divisa tuvo una semana calcada a la del barril de petróleo.

En tanto, en el mercado minorista, el dólar cerró a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este promedió $1.415,85.

Asimismo, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.846.

Por otro lado, los dólares paralelos operaron dispares. El dólar MEP sube 0,3% a los $1.420,43, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace 0,8% a $1.468,32. El dólar blue retrocede a $1.410 para la venta.