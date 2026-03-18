El desempleo subió al 7,5% en el cierre del 2025

El índice subió 1,1 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, y afectó a 1,7 millones de personas en el país.

El nivel de desempleo se disparó 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, y afectó a cerca de 1,7 millones de personas en la Argentina, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato representa un suba de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior, ya que en el último trimestre del 2024 había sido del 6,4%.

Asimismo, en comparación con el período inmediato anterior, el índice creció 0,9 punto porcentual, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre del 2025 había dado 6,6%.

En tanto, el informe del Indec mostró que la tasa de actividad se ubicó en 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45%. Ambos indicadores se mantuvieron prácticamente sin cambios frente al trimestre anterior.

LA DESOCUPACIÓN GOLPEA MÁS FUERTE A LOS MÁS JÓVENES Y A LAS MUJERES

La desocupación mostró un comportamiento dispar según la edad. El aumento fue más marcado entre los jóvenes de 14 a 29 años. En la comparación interanual, la tasa subió 4,1 puntos porcentuales en mujeres jóvenes y 4,5 puntos en varones del mismo grupo etario.

De esta manera, la desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres jóvenes y el 16,2% en varones, niveles que duplicaron el promedio general. Entre los adultos de 30 a 64 años, en cambio, el indicador se mantuvo relativamente estable, con tasas significativamente más bajas.

EL DESEMPLEO, REGIÓN POR REGIÓN

Por otra parte, las tasas de actividad regionales se ubican en 49,3% para Gran Buenos Aires, 47,2% para Cuyo, 44,3% para Noreste, 46,7% para Noroeste, 49,8% para la región Pampeana y 44,5% para Patagonia.

Asimismo, las tasas de empleo regionales se ubican en 45,1% para Gran Buenos Aires, 44,9% para Cuyo, 41,8% para Noreste, 44,7% para Noroeste, 46,0% para la región Pampeana y 42,3% para Patagonia.

A su vez, las tasas de desempleo regionales se ubican en 8,6% para Gran Buenos Aires, 4,9% para Cuyo, 5,6% para Noreste, 4,2% para Noroeste, 7,7% para la región Pampeana y 4,8% para Patagonia.

Fuente:datachaco