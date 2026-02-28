El consumo masivo cayó 7% en enero y golpeó fuerte a los supermercados

El consumo masivo no logra repuntar. En enero registró una caída del 1,1% interanual y una retracción del 7% respecto de diciembre, según un informe de Scentia. El golpe fue más fuerte en los principales canales de comercialización, en un contexto de caída del salario y desaceleración que ya se venía observando a fines de 2025.

En la comparación mensual, los supermercados de cadena sufrieron una baja del 15,4%; los autoservicios independientes cayeron 12,5%; los mayoristas 14,6%; el e-commerce retrocedió 11% frente a diciembre; y las farmacias bajaron 7,8%. Solo los almacenes y kioscos mostraron un alza mensual de 3,7%.

Si se analiza la comparación contra enero de 2025, los supermercados tuvieron una retracción del 3,3% y los autoservicios independientes del 4,2%. Los mayoristas cayeron 0,8% y las farmacias 2%. En contraste, el comercio electrónico creció 33%, consolidándose como el canal de mayor expansión. Los almacenes y kioscos también avanzaron 2,7%, aunque con menor impulso que en meses previos.

El reporte señala que, si bien los supermercados siguen en terreno negativo, la caída actual es menos pronunciada que en el último bimestre de 2025.

La variación por categoría

Por tipo de productos, Alimentación mostró un crecimiento de 5,3% e Impulsivos avanzó 7,5%. En cambio, Bebidas sin Alcohol registró la mayor contracción, con una caída de 8,5%. También retrocedieron Limpieza de Ropa y Hogar (-4,3%), Higiene y Cosmética (-2,8%), Perecederos (-2,7%) y Bebidas con Alcohol (-1,7%). Desayuno y Merienda se mantuvo prácticamente estable (-0,2%).

En supermercados, casi todas las categorías mostraron desempeño negativo, salvo Limpieza de Ropa y Hogar, que tuvo un leve incremento de 0,5%. Las mayores bajas se concentraron en Bebidas sin Alcohol (-9,8%), Perecederos (-7%) e Impulsivos (-6,2%). También cayeron Higiene y Cosmética (-4%), Alimentación (-1,2%), Desayuno y Merienda (-1,2%) y Bebidas con Alcohol (-1%).

Por su parte, un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio indicó que el consumo tuvo en enero una baja interanual de 0,8%, en un escenario marcado por menor dinámica del crédito, retracción de bienes durables e inflación en ascenso. Sin embargo, el indicador mostró una suba de 0,7% respecto de diciembre al ajustar por estacionalidad.

En ese informe, indumentaria y calzado cayó 0,8% interanual; transporte y vehículos descendió 0,1%; y recreación y cultura retrocedió 3,7%. En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos aumentó 7,1%, aportando parcialmente a amortiguar la caída general.

En términos históricos, el nivel de consumo del conjunto de rubros se ubica en niveles similares a los de enero de 2020, antes del inicio de la pandemia.

