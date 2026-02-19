El colapso en la red eléctrica repercute en el servicio de agua potable

Desde Secheep informaron que el sistema eléctrico provincial y nacional se mantiene operativo, aunque bajo una alta exigencia.

En ese sentido, señalaron que se realiza un monitoreo permanente del comportamiento de la red para garantizar la prestación del servicio.

No obstante, la sucesiva serie de bajones de tensión e interrupciones en el suministro eléctrico impacta directamente en el funcionamiento de las plantas de producción de agua potable en distintos puntos de la provincia.

Estas contingencias en Barranqueras originan pérdidas de continuidad, tanto en la producción como en la distribución del servicio, situación que se ve agravada por el aumento del consumo asociado a las elevadas temperaturas.

Ante este escenario, desde Sameep solicitaron a los usuarios hacer un uso racional y consciente del agua potable, a fin de preservar el recurso y colaborar con la normalización del servicio, mientras se estabiliza el sistema eléctrico.