El Ciclo de Cine en los Barrios visitó el Merendero de la Agrupación Juancito, del barrio Ex Aeroclub

 

La actividad se concretó en la tarde del jueves 5 de febrero, desde las 19:16 horas.

El Ciclo de Cine en los Barrios es promovido por la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana del Municipio.

En contacto con el equipo de Cultura Sáenz Peña, Juan Aguirre, coordinador del merendero, manifestó al respecto:

“Para nosotros significa mucho que Cultura y la Municipalidad nos acerquen estas actividades en verano.

Que los chicos puedan disfrutar del cine, de estas películas que son estrenos, es muy bueno para todos.

Estamos dispuestos a recibir el plan de lectura, cine en los barrios y todas las actividades que genere Cultura.

Nosotros brindamos apoyo escolar para nivel primario, secundario, y todo lo que podamos sumar este año seguramente será beneficioso.

De 80 a 100 chicos son los que recibimos en este espacio, por eso se trabaja todos los días para que ellos tengan actividades.

Siempre contamos con madres y padres, integrantes de la Agrupación, que colaboran con nosotros.

Este año concentramos las actividades en el merendero de calle 6, entre 29 y 31, del barrio Ex Aeroclub, así que chicos del barrio Solidario también asisten a este lugar”.

