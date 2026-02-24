martes, febrero 24, 2026
El Banco del Chaco aclara que opera normal y no se esperan tareas de mantenimiento

Clientes y usuarios pueden realizar sus transacciones sin inconvenientes a través de NBCH24 Online Banking, para hacer todas las operaciones.

El Nuevo Banco del Chaco aclara que no están previstas tareas de mantenimiento ni actualización de sistemas entre los días 28 de febrero y 5 de marzo.
Asimismo, la atención en sucursales, servicios digitales y cajeros automáticos será la habitual.

De esta manera, clientes y usuarios pueden realizar sus transacciones sin inconvenientes a través de NBCH24 Online Banking, para hacer todas las operaciones: pagos, inversiones, recargas, compras, transferencias.

Además, la atención en sucursales y el servicio de cajeros automáticos es normal.

fuente:diariochaco

