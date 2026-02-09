El Banco Central compró USD 176 millones

Adquirió más de USD 1.600 millones en 2026.

El Banco Central (BCRA) compró USD 176 millones este lunes y lleva 26 jornadas seguidas con saldo comprador. Desde el inicio de 2026, la autoridad monetaria superó los USD 1.600 millones, lo que representya más del 16% de la meta anual de compra de moneda extranjera .

En estas 26 ruedas, las compras totalizaron USD 1.650 millones, en el contexto de la denominada «fase 4» del actual programa económico. Las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.323 millones, con un aumento diario de 383 millones de dólares.

Las compras se producen gracias a la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda por parte de empresas privadas. El Banco Central calcula que todavía resta el ingreso de unos USD 3.600 millones por colocaciones externas de compañías, lo que ampliaría la oferta de dólares en el mercado oficial.

fuente:datachaco