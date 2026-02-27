El arco gremial docente ratificó que no iniciará las clases el lunes

El arco gremial docente ratificó su reclamo por el pago de la cláusula gatillo y la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Debido a esto, confirmaron el «no inicio de clases» y convocaron a un paro de actividades el próximo lunes 2 de marzo.

De esta manera, apuntaron que el anuncio de un 5% del salario dividido en dos pagos hasta el mes de abril, «representan una verdadera afrenta a la dignidad de los trabajadores de la educación, porcentaje que ni siquiera va a cubrir la inflación del primer trimestre de este año. A ello hay que sumarle el despojo de parte de nuestros sueldos con la imposición del doble de aportes para el Fondo de Alta Complejidad sin preguntársenos si podemos o no podemos afrontar, al igual que los tarifasos dispuestos para la luz, de entre un 60% y un 70%,».

A esto, agregaron «la situación de desprotección que han sumado con el vaciamiento de nuestra Obra Social del InSSSeP con la eliminación de planes y programas de salud, lo que implica mayor desembolso desde los flacos bolsillos de los docentes».

Además, sumaron que «el Gobierno que nos defendía cuando era oposición, ahora acompaña con su silencio cómplice la motosierra del Gobierno Nacional: la quita del Fondo de Incentivo Docente, de la conectividad, la liquidación de los planes socioeducativos de alto impacto social; y en el último tiempo, con las dos manos levantadas de los representantes chaqueños del oficialismo en el Congreso Nacional para la eliminación del 6 % del PBI para el sistema educativo; la liquidación del financiamiento para la educación técnica; la quita de derechos desde una reforma laboral que pisotea la Constitución misma».

En otro punto, hablaron de la situación edilicia de las escuelas: «La gran mayoría de los establecimientos educativos de cara a la fecha fijada para el inicio de clases es deplorable, hablando a las claras de cuál es la importancia de la educación del pueblo para el Gobierno».

Para cerrar, convocaron a docentes a la Marcha de Antorchas que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en distintas plazas de la provincia.

La medida de fuerza fue convocada y el documento firmado por ATECH, UTRE CTERA, Federación SITECH, SADOP, AMET, FIUD, UDA, SECH, ACHABI, SITECH Sudeste, FESIDOCH y ADOCH: «Desde el arco gremial docente, instamos a todos nuestros colegas a mantenernos unidos, firmes y solidarios con la lucha trazada para lograr las respuestas que merecemos a los reclamos planteados, con la plena convicción de que la unidad en la acción es garantía de éxito».

