El acero y el aluminio quedaron fuera del acuerdo comercial con EEUU y se esperan nuevas definiciones de Trump

El acuerdo comercial que la Argentina firmó con Estados Unidos busca liberar de trabas arancelarias a diversos productos, pero dejó afuera a una industria clave para el país: el acero y el aluminio. Donald Trump mantuvo aranceles por 50% y sigue latente la expectativa de que nuevas negociaciones destraben una mejora para el sector.

“Los grandes ausentes del acuerdo comercial son el aluminio y el acero, que tienen un arancel del 50% y sobre los cuales había grandes expectativas de un trato preferencial. No sucedió, pero el gobierno norteamericano se mostró abierto a analizar la situación”, describió la consultora Analytica.

Y detalló: “Solamente fueron incorporadas materias primas básicas de fundición y aleaciones y algunas pocas manufacturas de acero y aluminio (el grueso de las exportaciones a EE.UU.), pero limitadas a la industria aeronáutica”.

De acuerdo a sus estimaciones, cerca de 7,5% de las exportaciones argentinas en los últimos 5 años fueron de aluminio y sus manufacturas —unos U$S510 millones anuales, la tercera categoría más relevante—, mientras que el hierro y el acero representaron cerca del 2,1%, con exportaciones promedio en torno a U$S143 millones anuales. Es decir que el rubro genera más de US$600 millones al año.

Los detalles del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. (Foto: Cancillería)

Desde el año pasado, el acero y el aluminio permanecen bajo la Sección 232, una normativa que autoriza al presidente norteamericano a imponer aranceles a la importación más altos por motivos de “seguridad nacional”. Primero se aplicó un 25% y luego se elevó al 50% en junio de 2025. Lo cierto es que desde entonces la industria siderúrgica y metalúrgica aguardan una modificación de estos gravámenes en favor de la Argentina.

En la Argentina, el impacto de esta decisión de Trump recae sobre firmas como Acindar, Aluar y las empresas del Grupo Techint, Tenaris y Ternium.

Puertas adentro de varias de esas compañías siguen esperando novedades y sostienen la expectativa de que se incorporen cambios que beneficien el comercio internacional.

“Valoramos positivamente los avances en la agenda comercial bilateral y todo paso que contribuya a fortalecer el vínculo entre ambos países. No obstante, consideramos relevante que, en futuras instancias de revisión, pueda contemplarse la inclusión de los productos de acero no planos dentro del esquema de negociación”, respondieron en ArcelorMIttal Acindar ante la consulta de TN.

En un intento por contener la situación, en la conferencia de prensa en la que se anunció la firma del acuerdo comercial, el canciller Pablo Quirno, dijo que existe un compromiso para rebajar los aranceles en acero y aluminio, aunque no dio mayores precisiones sobre cómo se aplicarían ni cuándo.

“Hay una voluntad política explícita de revisar los aranceles al acero y al aluminio. Tenemos que tener un poco más de paciencia, pero el compromiso está intacto», expresó. E insistió: “Los acuerdos estos son dinámicos, no son estáticos, y EEUU está negociando con una cantidad muy importante de países al mismo tiempo. Mientras que nosotros, lo que queremos es preocuparnos sobre nuestra problemática”.

En paralelo y mientras se desarrollaban las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos, en diciembre el Gobierno prorrogó por tres meses la quita de retenciones al acero y al aluminio.

En una suerte de gesto a la industria, en el decreto 930/25 se justificó la medida “dado que a la fecha subsisten condiciones que afectan de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas de aluminio y acero”. Y se alentó el objetivo de “mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador argentino como consecuencia de la adopción de las mencionadas medidas de protección al mercado interno de dichos productos efectuada por otros países”.