Educación publicó la lista provisoria de Interinatos y Suplencias 2026 para Secundaria

El Ministerio de Educación del Chaco informó que ya está disponible la nómina provisoria de Interinatos y Suplencias, período A 2026, para el Nivel Secundario. El listado corresponde a las regiones educativas 5, 6, 7 y 10, con sede en Resistencia, y el proceso está a cargo de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario.

Desde la cartera educativa remarcaron que, tras más de una década, la publicación se concretó antes de la primera obligación docente, lo que permite ordenar el cronograma administrativo y dar previsibilidad a las designaciones.

Los docentes podrán consultar sus datos y presentar observaciones durante el Período de Tachas, que se extenderá del 20 de febrero al 6 de marzo. En esa instancia se revisan puntajes, antecedentes y posibles errores en la carga, de cara al interinato 2026.

La Junta aclaró que la nómina difundida tiene carácter provisorio. Una vez cerrado el plazo de reclamos y resueltas las presentaciones, se publicará la lista definitiva que utilizarán los directores para concretar las designaciones.

El listado puede consultarse en el blog oficial de la Junta Secundaria y en la plataforma Sistema Integral de Educación, SIE. Los reclamos deben realizarse exclusivamente a través de ese sistema. Si no se presentan dentro del plazo establecido, la nómina quedará firme y no se admitirán nuevas instancias, según lo previsto en la normativa vigente.