Dura caída de For Ever 2 a 0 ante Acassuso en su debut en la Primera Nacional 2026

El once inicial que paró el entrenador del conjunto chaqueño, Ricardo Pancaldo tuvo a: Gastón Canuto; Alan Luque, David Valdéz, Mathias Silvera y Lucas Pruzzo; Santiago Valenzuela, Gabriel Ramírez y Agustín Ojeda; Leonardo Marinucci, Andrés Lioi y Tomás Bolzicco.

Se trata de un equipo titular con la mitad de los jugadores que se mantuvieron de la temporada anterior, y la otra mitad, sobre todo del medio para adelante, que llegaron en este mercado de pases, con un planteo ofensivo por la numerosa presencia de jugadores «mediapunta».

Sin embargo rápidamente se notó la ausencia de volantes de contención y creación en la mitad de la cancha, ya que el equipo no pudo juntar pases para llegar al área contraria. Por su parte, el local produjo más acercamientos de peligro y terminó llegando al gol a los 37’ del primer tiempo luego de un córner donde la pelota quedó boyando, los jugadores de For Ever no la pudieron rechazar, y la terminó empujando el 9 del local, Lázaro Romero.

Después del tanto en contra el Negro no pudo reaccionar y Acassuso generó más chances. Sobre el final de la primera etapa, ya en tiempo adicionado, Valdez calculó mal tras un pelotazo largo y Canuto cometió una falta afuera del área que el árbitro la interpretó como último hombre, por lo que expulsó al arquero del equipo chaqueño.

En el complemento, con diez jugadores, For Ever lo fue a buscar pero un nuevo pelotazo largo, esta vez a las espaldas de Luque, provocó un desborde del delantero de Acassuso, quien mandó un centro atrás y nuevamente Romero terminó convirtiendo su segundo tanto y el de su equipo.

Con la obligación de buscar el empate, los de Pancaldo se lanzaron al ataque aunque con poca claridad. Sin embargo, consiguieron la situación más clara en los pies de Marinucci, que le pegó muy mal y malogró la chance. El entrenador probó variantes desde el banco pero niguno de los ingresados pudo generar algo distinto para quebrar el partido. Luego el encuentro se fue apagando y Acassuso lo terminó sellando con solidez.

El campeonato recién comienza y para For Ever, queda revertir la imagen el próximo fin de semana en la vuelta al Gigante de la Avenida.

fuente:diariochaco