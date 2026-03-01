Du Graty: secuestran una moto de alta cilindrada con documentación adulterada

Personal de la División Investigaciones Villa Ángela, dependiente del Departamento Investigaciones Interior, secuestró una motocicleta de alta cilindrada que presentaba adulteraciones en la numeración de motor y chasis.

El procedimiento se realizó este sábado a las 20:30 en la zona de Ex Ruta 95 Norte, en Coronel Du Graty, tras tomar conocimiento de que intentaban comercializar una motocicleta Dominar 400cc a un bajo costo, situación que despertó sospechas.

Los efectivos se constituyeron en el lugar y localizaron a un joven de 23 años que ofrecía una motocicleta marca Bajaj, modelo Dominar 400cc.

Al verificar el rodado, constataron a simple vista que la numeración de motor y chasis se encontraba adulterada, además de que la documentación exhibida sería apócrifa.

El fiscal N° 4, Dr. Matías Daher, dispuso el secuestro inmediato del vehículo y su posterior verificación en la planta correspondiente para establecer su legítima procedencia.

Asimismo, se informó al poseedor que puede radicar denuncia por supuesta estafa, ya que manifestó haber adquirido el rodado de buena fe en la ciudad de Sáenz Peña.

Fuente:primeralinea