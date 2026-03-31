Du Graty: detienen a un hombre por presunto grooming

La denuncia fue realizada por el padre de una niña de 11 años.

Un hombre de 57 años fue detenido este martes, en Coronel Du Graty, en el marco de una investigación por presunto grooming, tras la denuncia presentada por el padre de una menor.

El hecho salió a la luz cuando un hombre de 28 años advirtió que su hija, de 11, estaría recibiendo mensajes inapropiados a través de Facebook por parte de un vecino.

Según indicó, tomó conocimiento de la situación a través de terceros y luego pudo acceder a los contenidos.

A partir de la denuncia, se inició una investigación con intervención del Equipo Fiscal N° 4 de Villa Ángela, que derivó en la localización del sospechoso.

Finalmente, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, además, se secuestró un teléfono celular que será sometido a peritajes para avanzar en la causa.

fuente:datachaco