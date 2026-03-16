Dramático rescate en la Costanera de Corrientes: salvaron a una mujer que se arrojó al río Paraná

Tres agentes de la Guardia Urbana de la vecina ciudad se lanzaron al agua para asistirla y lograron sacarla con vida.

Una mujer de 39 años fue rescatada este lunes tras haberse arrojado al río Paraná en la zona de la costanera sur de la ciudad de Corrientes. El rescate fue realizado por tres agentes de la guardia urbana local.

El episodio ocurrió alrededor de las 9, en el sector de playa Islas Malvinas I. Al advertir la situación, los agentes municipales se metieron al río y lograron alcanzar a la mujer, que se encontraba en estado de shock.

Tras sacarla del agua y llevarla hasta la orilla, en el procedimiento también intervinieron efectivos policiales. La mujer recibió asistencia médica en el lugar por parte de personal del servicio de emergencias 107.

Datos que preocupan

Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se registraron más de 80 episodios de personas que amenazaron con arrojarse desde el puente Manuel Belgrano, que une a Chaco y Corrientes. Hace una semana, un adolescente de 17 años cayó desde lo alto de la estructura y sobrevivió luego de impactar sobre una de las defensas del viaducto.

Fuente:datachaco