Dos jóvenes salvaron a una familia chaqueña que fue arrastrada en su auto a un charco profundo

El hecho ocurrió cerca del ingreso a El Galpón. En el vehículo viajaban dos adultos y dos menores, oriundos de Pampa del Infierno. La rápida intervención evitó una tragedia.

Un episodio que pudo terminar en tragedia tuvo un desenlace favorable, gracias a la rápida reacción de dos vecinos de El Tunal, Salta, quienes rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por una correntada, cerca del acceso a la zona conocida como El Galpón.

El hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 11:30, cuando una camioneta que se dirigía hacia la ciudad de Salta atravesó un sector con gran acumulación de agua sobre la calzada.

Según relató uno de los rescatistas, el rodado ingresó en un charco profundo, perdió estabilidad y fue desplazado por la fuerza de la correntada que corría paralela a la ruta, quedando con riesgo de hundimiento.

Dentro del vehículo viajaba una familia integrada por un hombre, una mujer y dos menores de edad, de 7 y 12 años, que no podían salir por sus propios medios, ante la presión del agua.

La situación fue advertida por Ariel Villa y David Chaves, vecinos de El Tunal, quienes actuaron de inmediato y lograron sacar a todos los ocupantes, antes de que la camioneta quedara completamente cubierta.

A pesar de la gravedad del momento, no hubo víctimas fatales ni heridos de consideración, aunque el episodio generó preocupación entre los vecinos por el estado de las rutas y los anegamientos registrados en la zona, tras las intensas lluvias de los últimos días.

